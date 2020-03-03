ООН проводит масштабную гуманитарную операцию на западе Йемена

ООН проводит в западном регионе Йемена Ходейда масштабную гуманитарную операцию. Как передает Trend, об этом рассказала РИА Новости гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде.

Гуманитарные конвои прибывают в главный город региона каждый день.

"У нас огромные операции в Ходейде. Мы ездим туда постоянно. Есть ряд организаций, многие обеспечивают еду, воду и медицинскую помощь. Они предоставляют специализированные услуги, и эти конвои отправляются каждый день", - сказала Гранде.

В декабре 2018 года спецпосланнику ООН по Йемену Мартину Гриффитсу впервые за несколько лет удалось собрать стороны конфликта за столом переговоров в Швеции и добиться от них заключения соглашения о прекращении военных действий в городе Ходейде на Красном море, а также в городе Таизе, передаче порта в Ходейде под контроль ООН, об обмене пленными и открытии трасс, соединяющих юг и восток страны со столицей.