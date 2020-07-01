В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

Еще 35 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умер 3 831 человек, у которых был подтвержден коронавирус.