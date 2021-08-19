В России разбился истребитель МиГ-29

Самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области России, летчик погиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб", - говорится в сообщении.

На место крушения направлена комиссия для установления причин падения.