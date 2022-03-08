McDonald's закроет рестораны в РФ

McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Компания понимает, какое влияние это решение окажет на местных сотрудников и партнеров, поэтому она поддержит их, в частности, продолжит выплачивать зарплаты, говорится в обращении CEO McDonald's Corp. Криса Кемпчински, опубликованном на сайте компании.

В РФ у McDonald's 850 ресторанов быстрого обслуживания, 62 тысячи сотрудников и сотни локальных поставщиков и партнеров.