Россия приветствует принятие в Баку декларации ДН относительно Олимпиады в Париже

БАКУ/Trend/- Россия приветствует принятие по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) в Баку – впервые в истории этой Организации – Специальной декларации относительно предстоящих в Париже летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, передает Trend.

«В принятом документе страны-члены ДН «ожидают политически нейтральных Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году». В декларации также подчеркивается, что спортивные организации в рамках олимпийского движения должны соблюдать нейтралитет, как это предусмотрено Олимпийской хартией, и что участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже станет «символом единства человечества во всем его многообразии»»,- говорится в заявлении МИД РФ.

Отметим, что министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения состоялась в Баку 5-6 июля под председательством Азербайджана.

Всего в министерской встрече приняли участие представители 93 стран, 11 международных организаций, включая государства-члены ДН, государства и международные организации, получившие статус наблюдателей при ДН, а также представители стран и организаций, приглашенных в качестве специальных гостей.