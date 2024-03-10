Российские военные уничтожил две базы боевиков в Сирии

БАКУ /Trend/ - Воздушно-космические силы России уничтожили две базы боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулит.

Кулит отметил, что два места базирования боевиков, которые были причастны к провокационным обстрелам сил правительства Сирии были уничтожены в результате ударов по территориям населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани.

По его словам, зафиксированооколо шести нарушений международной коалиции во главе с США в небе Сирии.