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Российские военные уничтожил две базы боевиков в Сирии

Россия Материалы 10 марта 2024 04:39 (UTC +04:00)
Российские военные уничтожил две базы боевиков в Сирии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Воздушно-космические силы России уничтожили две базы боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулит.

Кулит отметил, что два места базирования боевиков, которые были причастны к провокационным обстрелам сил правительства Сирии были уничтожены в результате ударов по территориям населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани.

По его словам, зафиксированооколо шести нарушений международной коалиции во главе с США в небе Сирии.

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