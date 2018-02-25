Турция приветствует решение СБ ООН о прекращении огня в Сирии

БАКУ /Trend/ - Турция приветствует решение Совета Безопасности ООН о 30-дневном прекращении огня в Сирии. Об этом сказал официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, сообщают турецкие СМИ.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Совета Безопасности ООН, которое требует, чтобы все стороны без промедления прекратили столкновения и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых", - сказал в своем заявлении Хами Аксой.

Представитель МИД отметил, что Турци с самого начала прилагала усилия, чтобы положить конец конфликту, уменьшить напряженность на каждой платформе и поддержать международное сообщество в их шагах в этом отношении.

"Шесть точек наблюдения, которые мы установили в Идлибе до сегодняшнего дня, являются конкретным проявлением наших усилий", - сказал он.

Аксой отметил, что обеспечение бесперебойной гуманитарной помощи является требованием международного права. Турция "полностью поддерживает" решение СБ ООН о полном осуществлении резолюции 2268 Совета Безопасности ООН.

Официальный представитель подчеркнул, что Турция будет продолжать оказывать гуманитарную помощь сирийцам и поддерживать усилия международного сообщества, в частности ООН в этом отношении.

"А также Турция продолжит свои усилия по прекращению спора, лежащего в основе гуманитарного кризиса в Сирии, и будет продолжать свои усилия по борьбе с террористическими организациями, которые ставят под угрозу территориальную целостность и политическое единство Сирии", - отметил он.

Отметим, что СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

(Текст: Али Гасымов)

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