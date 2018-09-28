Не исключено, что Турция и Россия проведут совместную военную операцию против PYD-YPG в Сирии - Эрдоган

28 сентября 2018 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Не исключено, что Турция может приступить к совместным с Россией военным операциям на востоке реки Евфрат против террористических организаций PYD-YPG, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Глава государства отметил, что пока, что сторонами не обсуждался план совместных действий против террористов PYD-YPG.

По словам Эрдогана, США не сдержали своих обещаний относительно вывода террористов PYD-YPG из сирийского Манбиджа.
«Согласно договоренностям, достигнутым Турцией и США, отряды боевиков PYD-YPG должны были покинуть сирийский город Манбидж в течение 90 дней, однако этого не произошло», - сказал Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что совместные усилия Турции, России и Ирана уже начали приносить свои плоды в Сирии.

Отметим, что ранее экс-премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция и США подписали соглашение о выводе отрядов PYD и YPG из Манбиджа в течение 90 дней.

По словам Йылыдырыма, если террористы PYD и YPG не покинут Манбидж, Турция приступит к военной операции в этом сирийском городе, как это было сделано ранее в Африне и в районе Эль-Баб.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

24 августа 2016 года подразделения ВС Турции приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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