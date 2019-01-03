Турция готова поддержать развитие Ирака – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция готова поддержать развитие Ирака, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во время совместной пресс-конференции с президентом Ирака Берхемом Салихом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, у Ирака тесные связи с Турцией, и суверенитет Ирака очень важен для Турции.

Он отметил, что во время встречи с президентом Ирака был обсужден ряд важных вопросов, а также развитие экономических отношений.

«Турция и Ирак имеют необходимый потенциал для увеличения товарооборота», - сказал Эрдоган.

Про его словам, Турция и Ирак также могут развивать отношения в сфере оборонной промышленности.

«Развитие оборонной промышленности как для Турции, так и для Ирака имеет большое значение», - сказал президент Турции.

Как отметил Эрдоган, основная проблема сегодня - это террористические организации РПК и «Исламское государство» (ИГ).

Отметим, что сегодня начался официальный визит президента Ирака Берхема Салиха в Анкару. Это его первый визит в Турцию в качестве президента Ирака.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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