Айя-София может функционировать как мечеть-музей - Эрдоган

25 марта 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – Айя-София может функционировать как мечеть-музей, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Айя-София может начать функционировать как мечеть-музей после муниципальных выборов, которые пройдут в Турции 31 марта.

Отметим, что ранее Эрдоган, комментируя теракты в мечетях в Новой Зеландии сказал, что Айя-София не будет функционировать как мечеть. Напомним, что официальное название всемирно известного памятника на сегодняшний день — Музей Айя-София.

По словам Эрдогана, некоторые силы хотят спровоцировать Турцию на фоне заявлений террориста в Новой Зеландии по поводу Айя-София.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции прекрасно знают, что и когда делать.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган: Никаких шагов назад в вопросе С-400 не будет
Турция 08:51
Турция намерена вынести вопрос о Голанских высотах на Генассамблею ООН
Турция 02:08
Эрдоган отправится с визитом в Россию 8 апреля
Турция 23 марта 14:02
Эрдоган: Между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ нет разницы
Турция 20 марта 03:45
Айя-София не будет функционировать как мечеть - Эрдоган
Турция 16 марта 14:51
Эрдоган отправит главу МИД Турции в Новую Зеландию
Турция 15 марта 21:55
Лента новостей
Объем перевалки грузов из CША и Израиля через порты Турции в феврале достиг почти 5 млн тонн
Бизнес 10:39
Свыше 1 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву
Беларусь 10:12
Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ снизился на 5,1%
Таджикистан 10:10
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
Израиль 10:07
ЮНИСЕФ о раннем развитии детей в Азербайджане
Общество 10:07
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
Нагорно-карабахский конфликт 09:31
Трамп надеется, что Туркменистан сможет экспортировать газ на Запад через Азербайджан
Политика 09:23
Тяжелое ДТП в Азербайджане: автомобиль сбил двух женщин
Происшествия 09:20
Южнокорейские сотрудники продолжили работу в офисе связи с КНДР в Кэсоне
Другие страны 09:00