Чавушоглу осудил решение палаты представителей США по т.к. "геноциду армян"

30 октября 2019 08:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого "геноцида армян". Об этом, как передает Trend, министр написал в своем Twitter.

По словам Чавушоглу, своим решением США пытаются "отомстить" за то, что Турция помешала их планам, проведя операцию "Источник мира" в Сирии.

"Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Однако те люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы", - написал глава МИД в Twitter.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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