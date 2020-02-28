Турция поставит в Азербайджан современное вооружение и военную технику

БАКУ/Trend/ - Военные связи между Азербайджаном и Турцией развиваются по нарастающей, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы минобороны Вагиф Даргяхлы.

Он отметил, что по окончании VIII заседания Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана 25 февраля состоялась церемония подписания важных документов, охватывающих многие сферы: "В частности, протокол "О применении финансовой помощи" и соглашение "О военно-финансовом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции" внесут важный вклад в развитие военных связей между двумя братскими странами".

Даргяхлы напомнил, что документы подписали министры обороны Азербайджана и Турции - Закир Гасанов и Хулуси Акар.

"Согласно этим документам, азербайджанские офицеры и курсанты смогут обучаться в военно-учебных учреждениях Турции. Также из Турции в Азербайджан будут поставляться современное вооружение и военная техника, которые повысят боеспособность азербайджанской армии", - отметил Даргяхлы.

Отметим, что первый военный контракт между Азербайджаном и Турцией был заключен в 1992 году. В последующие годы в этой сфере были подписаны многочисленные договора по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах и других.

Военные связи между Азербайджаном и Турцией опираются на ряд нормативно-правовых актов касательно обучения военнослужащих азербайджанской армии в Турции, проведения совместных военных учений, сотрудничества в технической и научной сферах и регулярного проведения Заседания по военному диалогу высокого уровня Азербайджан -Турция.

До сегодняшнего дня специализированные курсы в Турции были проведены для 9 тысяч представителей азербайджанской армии.

По договору о сотрудничестве и образованию в военно-медицинской сфере, подписанному между Азербайджаном и Турцией 19 декабря 2018 года, каждый год из Азербайджана в братскую страну на бесплатное лечение отправляются 100 азербайджанских военнослужащих.

Одним из важных факторов, способствующих развитию военных связей между двумя странами, является проведение совместных военных учений, которые направлены не только на усиление азербайджанской армии, но и обеспечение мира и безопасности в регионе.

Полковник отметил, что ВС Турции вносят свой вклад в развитие сотрудничества Азербайджана с НАТО.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)