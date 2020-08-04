В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.
По данным агентства, магнитуда землетрясения составила 5,2 балла, эпицентр находился на глубине семь километров.
Подземные толчки были зарегистрированы в 12:40 по местному времени.
Как отмечается, жертв нет.
Землетрясение вызвало панику среди местного населения.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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