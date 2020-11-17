В Турции вводится частичный комендантский час в выходные дни

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил во вторник о введении частичного комендантского часа в выходные дни в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили принять новые меры, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00", - заявил турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Кроме того, власти республики приняли решение закрыть до конца этого года все кинотеатры.

В рамках борьбы с коронавирусом также принято решение разрешить ресторанам и кафе работать только на доставку, а обучение в школах перевести в онлайн формат до конца года. Работа торговых центров, магазинов и парикмахеров также будет ограничена с 10:00 до 20:00.