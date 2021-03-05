Глава Минобороны Турции назвал причины крушения вертолета на востоке страны

Крушение военного вертолета на востоке Турции произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«По предварительным данным и показаниям очевидцев, крушение вертолета произошло из-за внезапно ухудшившейся погоды», -сказал он.

Министр сообщил, что по факту будет начато расследование.

«Точная причина происшествия будет определена после детального изучения», -добавил Акар.

Глава ведомства отметил, что с первых минут трагедии соответствующие госучреждения мобилизовали все силы на поисково-спасательные работы, эвакуацию тел погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отправился в район крушения военного вертолета на востоке Турции.

Главу ведомства сопровождают начальник генерального штаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками Умит Дюндар.

На востоке Турции в четверг потерпел крушение военный вертолет, погибли 11 военных, четверо получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве нацобороны Турции.