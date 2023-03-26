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Турция оценила возможность Швеции стать частью НАТО

Турция Материалы 26 марта 2023 04:19 (UTC +04:00)
Турция оценила возможность Швеции стать частью НАТО

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Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, оценивая возможность Швеции стать частью НАТО, отметил, что Анкара не закрывала двери в Североатлантический альянс для Стокгольма. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Мы не закрывали двери в НАТО для Швеции», — заявил он. Калын отметил, что данный процесс будет зависеть от того, какие действия будет предпринимать страна.

Помимо этого он отметил, что для Финляндии нет никаких препятствий для членства в НАТО.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан прокомментировал нежелание страны ратифицировать членство Швеции в НАТО. Он пояснил, что подобная позиция обусловлена высказываниями шведских политиков.

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