Турция в начале июня организует встречу для обсуждения вступления Швеции в НАТО

Турция планирует в начале июня организовать встречу в рамках трехстороннего механизма с Финляндией и Швецией для обсуждения перспектив вступления Стокгольма в НАТО. Об этом в среду заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Швеция пока полностью не выполнила своих обязательств. На прошлой неделе в Анкаре была шведская делегация, мы обсуждали эти вопросы. После одобрения нашим парламентом заявки Финляндии в НАТО мы условились в первую или вторую неделю июня провести встречу трехстороннего механизма. Почему в июне? Потому что 1 июня в Швеции вступает в силу новое антитеррористическое законодательство", - сказал Калын. Он пояснил, что новый закон позволит Стокгольму легче выполнить обязательства в рамках меморандума для вступления в НАТО.

"Что они будут делать, какие шаги предпримут и как быстро они будут действовать, зависит только от них. Это самый жесткий и строгий антитеррористический закон, который Швеция когда-либо принимала. Станут более понятными и четкими правовые рамки для борьбы с террористическими организациями", - сказал он.