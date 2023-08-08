БАКУ /Trend/ - Турецкие авиалинии увеличивают количество самолетов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, Турецкие авиалинии подтвердили предварительный заказ на 4 самолета типа "Airbus A350-900".

"Мы гордимся вкладом, который внесет A350, занимающий уникальное место среди широкофюзеляжных самолетов нового поколения с непревзойденными экономическими преимуществами и эффективностью, в развитие Turkish Airlines. Долгосрочное сотрудничество между турецкой авиационной промышленностью, Turkish Airlines и Airbus расширяется и укрепляется с каждым новым шагом", - отметил коммерческий директор Аirbus Кристиан Шерер.

Отметим, что самолет "А350" является самым современным и эффективным дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетом, на который получено более 1000 заказов от крупнейших авиакомпаний мира, и лидером в категории самолетов вместимостью 300-410 пассажиров с большой дальностью полета. Благодаря привлекательному дизайну, инновационным технологиям, аэродинамике, малому весу и новым двигателям он на 25 процентов экономит топливо, эксплуатационные расходы и выбросы CO2 по сравнению с конкурирующими самолетами предыдущего поколения и предлагает более тихий комфорт полета (на 50 процентов).