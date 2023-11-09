Президенты Турции и Узбекистана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте в рамках 16-го саммита Организации экономического сотрудничества, сообщили в Управлении по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров обсуждался израильско-палестинский конфликт.

Президент Турции подчеркнул необходимость усилить глобальные усилия по решению проблемы в секторе Газа. Стороны также обсудили гуманитарную помощь для палестинского населения и развитие двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Турцией, включая проекты в различных отраслях промышленности.