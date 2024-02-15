Эрдоган заявил о готовности Турции участвовать в восстановлении сектора Газа

БАКУ /Trend/ - Турция и Египет могут принять участие в восстановлении Газы после урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Каире после переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает Trend.

"Ситуация в Газе занимала основное место на наших переговорах. Мы считаем своим приоритетом скорейшее прекращение огня и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу. Мы продолжим сотрудничество с нашими египетскими братьями, направленное на прекращение кровопролития в Газе. Совместно с Египтом мы готовы участвовать в восстановлении Газы", - сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция готова выступить в роли гаранта в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.