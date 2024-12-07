В Стамбуле в жилом доме прогремел взрыв, есть погибший и раненые

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва в квартире на первом этаже 14-этажного здания в квартале Аднан Кахведжи, расположенного в районе Бейликдюзю Стамбула.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, предполагается, что причиной взрыва стала проблема в линии газа.

Согласно информации, угрозы жизни раненых нет. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

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