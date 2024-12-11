Вырос экспорт электрооборудования из Турции в Ирак

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года экспорт электрооборудования из Турции в Ирак вырос на 21,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 715 миллионов 433 тысяч 68 долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

"В ноябре этого года Турция экспортировала в Ирак электрооборудование на сумму 85 миллионов 656 тысяч 79 долларов, что на 3,5 процента больше, чем в ноябре прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года экспорт электрооборудования Турции на мировые рынки вырос на 3 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 15 миллиардов 205 миллионов 762 тысячи долларов.

"В ноябре этого года Турция экспортировала электрооборудование на сумму 1 миллиард 455 миллионов 476 тысяч долларов, что на 5,2 процента больше, чем в ноябре прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала электрооборудование на сумму 16 миллиардов 637 миллионов 297 тысяч долларов.