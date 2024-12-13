С завтрашнего дня посольство Турции в Сирии начинает свою работу - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня посольство Турции в Сирии начинает свою работу.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Режим Асада отвернулся от тех процессов, которые мы хотели инициировать. Мы искренне к ним обратились, у нас не было никаких условий", - сказал министр.

Хакан Фидан отметил, что в Сирии теперь действует национальное правительство.

"Они не признают YPG и какие-либо другие силы. Они возвращает себе свою землю, свой суверенитет", - добавил он.