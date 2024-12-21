Глава МИД Турции сообщил о намерении встретиться с новой администрацией Сирии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о намерении провести встречу с новой администрацией Сирии в Дамаске, сказал министр в интервью местному французскому телеканалу, передает Trend.

Фидан отметил важность недавней встречи американской делегации с представителями новой администрации в Дамаске.

«До визита представителей США в Дамаск уже приезжали делегации из некоторых европейских стран и международных организаций. Мы наблюдаем процесс установления контактов с новой сирийской администрацией, что является значимым событием», — подчеркнул глава турецкого МИД.