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Глава МИД Турции сообщил о намерении встретиться с новой администрацией Сирии

Турция Материалы 21 декабря 2024 19:16 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции сообщил о намерении встретиться с новой администрацией Сирии
Фото: Сайт МИД Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о намерении провести встречу с новой администрацией Сирии в Дамаске, сказал министр в интервью местному французскому телеканалу, передает Trend.

Фидан отметил важность недавней встречи американской делегации с представителями новой администрации в Дамаске.

«До визита представителей США в Дамаск уже приезжали делегации из некоторых европейских стран и международных организаций. Мы наблюдаем процесс установления контактов с новой сирийской администрацией, что является значимым событием», — подчеркнул глава турецкого МИД.

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