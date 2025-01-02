Турция делает все возможное для мобилизации международных ресурсов для Сирии - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция делает все возможное, чтобы мобилизовать как свои собственные, так и ресурсы международного сообщества для Сирии.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре после переговоров со своим бельгийским коллегой Бернаром Квентином.

Глава МИД Турции отметил, что на данном этапе существует определенный консенсус относительно скорейшего предоставления сирийскому руководству экономических, финансовых и коммерческих инструментов, необходимых для восстановления страны.

Хакан Фидан сказал, что не менее важным является также вопрос обеспечения внутренней целостности, безопасности, территориальной целостности и политического суверенитета нового правительства Сирии.