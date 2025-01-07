Международное сообщество должно внести вклад в восстановление Сирии - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно внести важный вклад в работу по восстановлению Сирии.
Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре.
По его словам, ущерб, нанесенный Сирии за 13 лет, превысил 500 миллиардов долларов.
"Необходимо комплексно восстановить инфраструктуру в Сирии. Международное сообщество должно внести важный вклад в этот процесс", - сказал Эрдоган.
Глава государства также заявил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку новым властям Сирии и намерена развивать с ней добрососедские отношения.