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Международное сообщество должно внести вклад в восстановление Сирии - Эрдоган

Турция Материалы 7 января 2025 21:37 (UTC +04:00)
Международное сообщество должно внести вклад в восстановление Сирии - Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно внести важный вклад в работу по восстановлению Сирии.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре.

По его словам, ущерб, нанесенный Сирии за 13 лет, превысил 500 миллиардов долларов.

"Необходимо комплексно восстановить инфраструктуру в Сирии. Международное сообщество должно внести важный вклад в этот процесс", - сказал Эрдоган.

Глава государства также заявил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку новым властям Сирии и намерена развивать с ней добрососедские отношения.

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