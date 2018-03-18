Трамп назвал членов команды Мюллера ярыми демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в команде спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера очень много демократов, которые поддерживают экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает RT.

«Почему в команде Мюллера 13 ярых демократов, несколько крупных и нечестных сторонников Хиллари и ни одного республиканца? А недавно они добавили ещё одного демократа... Кто-то считает подобное справедливым? И да, нет никакого сговора!» - сообщил он.

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