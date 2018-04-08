В Белом доме не исключили военных действий против Сирии

Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химатаке в Думе, заявил советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт, передает РИА Новости.

Его спросили, стоит ли сейчас ожидать нового нападения США на Сирию c использованием ракет, как это было после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне год назад.

"Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение. Госдепартамент вчера выпустил заявление. Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро", - сказал Боссерт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.