В США заявили об угрозе применения Ираном ядерного оружия

Иран режим показал, что способен применить ядерное оружие против соседних стран и других представителей международного сообщества, заявили в Белом доме, передает RT.

«Соединенные Штаты знакомы с информацией, распространённой Израилем, и продолжают внимательно её изучать. Эта информация даёт новые и убедительные сведения об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия... Иранский режим показал, что он будет использовать разрушительное оружие против своих соседей и других. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», - говорится в сообщении ведомства.

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