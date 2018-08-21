Американские биржи закрылись в плюсе

21 августа 2018 03:25 (UTC+04:00)

Американские фондовые индексы завершили понедельник ростом на фоне позитивных новостей местных компаний, а также на фоне ожидания предстоящих торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж, передаёт РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,35% и составил 25558,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,79% — до 2840,69 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,06% и составил 7821,01 пункта.

Ранее стало известно, что заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.

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