Трамп не хочет отменять сделку о продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет отменять сделку о продаже вооружения Саудовской Аравии на 110 миллиардов долларов после объявления властей о гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома, передает в субботу ТАСС.

"У нас еще остались вопросы", - заявил он, говоря о смерти Хашкаджи. Он также назвал заявление властей Саудовской Аравии "хорошим первым шагом", при этом отметив, что "предпочитает", чтобы ответ США на инцидент в консульстве не заключался в отмене оружейной сделки.

Американский лидер также подчеркнул, что не примет никаких решений по поводу введений санкций или другой реакции США на смерть Хашкаджи, пока не переговорит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Саудом.

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. "Предварительные итоги расследования, проведенного генеральной прокуратурой по факту исчезновения подданного Джамаля Хашкаджи, указывают, что спор, возникший у него с несколькими людьми во время его пребывания в генеральном консульстве королевства в Стамбуле, перерос в ссору и драку, что привело к его смерти", - цитирует генпрокурора Саудовское агентство печати.

Саудовский журналист, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Согласно данным турецких СМИ, цитирующих должностных лиц своей страны, в том числе приближенных к Эрдогану, Хашкаджи был убит в здании дипмиссии. После в американской печати появились сведения о том, что Эр-Рияд, возможно, готовится заявить об убийстве Хашкаджи сотрудниками служб безопасности Саудовской Аравии в результате непропорционального применения силы.

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