Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

31 декабря 2018 02:24 (UTC+04:00)

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

С этого момента США прекращают свое полноправное членство в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя. Фактически это означает, что Вашингтон больше не будет выплачивать членские взносы и не сможет избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО - профильный орган, отвечающий за выполнение положений Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года.

Впрочем, сама конвенция является самостоятельным международным договором, который США подписали и ратифицировали: из нее Вашингтон не выходит и продолжит ее выполнять. Что же касается членских взносов, то их Соединенные Штаты не платят уже с 2011 года: они отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

Разногласия по палестино-израильскому конфликту стали причиной и нынешнего выхода: как заявлял еще в октябре 2017 года Государственный департамент, решение "отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью". Вашингтон, однако, намерен сохранить при ЮНЕСКО постоянную миссию наблюдателей, а также участвовать в выполнении организацией ряда ее функций, включая охрану всемирного культурного наследия, защиту свободы прессы, содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Келли заявил, что Трамп не планирует строить монолитную стену на границе с Мексикой
США 30 декабря 22:25
Во Флориде 18 человек пострадали в ходе драки в торговом центре
США 30 декабря 21:25
КНР намерена сотрудничать с США для реализации достигнутого в Аргентине соглашения лидеров
Китай 30 декабря 16:52
США и Китай начинают выработку сделки по торговле
США 30 декабря 10:52
В аэропорту США рухнул трап
США 30 декабря 07:17
США и Китай начали выработку договоренности о торговле
США 30 декабря 06:04
Лента новостей
Иран увеличит производство бензина - министр
Экономика 02:18
В Барселоне задержан мужчина, пытавшийся попасть в Саграда Фамилия с магазинами для оружия
Европа 01:19
Фахрия Халафова получила на день рождения удивительный торт-статуэтку (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 00:10
Ушедший в «Ювентус» Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала»
В мире 30 декабря 23:22
Британия планирует создать военные базы в Азии и Карибском регионе после Brexit
Европа 30 декабря 22:46
Келли заявил, что Трамп не планирует строить монолитную стену на границе с Мексикой
США 30 декабря 22:25
Итальянский парламент принял госбюджет на 2019 год
Европа 30 декабря 21:27
Во Флориде 18 человек пострадали в ходе драки в торговом центре
США 30 декабря 21:25
Альтернативная энергетика в Азербайджане может занять существенную долю рынка - Фонд энергоразвития РФ
Энергетика 30 декабря 20:43