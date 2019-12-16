Демократы комитета Конгресса США обвинили Трампа во взяточничестве и мошенничестве

16 декабря 2019 22:42 (UTC+04:00)

Демократы юридического комитета Палаты представителей Конгресса США обвинили американского лидера Дональда Трампа во взяточничестве и мошенничестве с использованием телефона. Об этом говорится в опубликованном в понедельник 169-страничном отчете по двум утвержденным в пятницу статьям обвинения президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства "должен быть отстранен от должности в порядке импичмента за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и проступки", указано в докладе.

В отчете утверждается, что Трамп совершил "многочисленные федеральные преступления". Президент-республиканец, по версии его оппонентов-демократов, "предал народ этой страны" и должен быть отстранен от должности.

Демократы считают главным свидетельством злоупотребления властью со стороны главы вашингтонской администрации его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля. По версии демократов, Трамп оказывал давление на украинского лидера с целью побудить Киев помочь переизбраться на второй срок в 2020 году. Именно этот разговор демократы приравнивают к "мошенничеству с использованием телефона", которое "проводилось в рамках схемы взяточничества".

В документе указываются и "отягчающие обстоятельства" дела, которые выражаются в том, что глава Белого дома через своих советников и помощников откладывал встречу с Зеленским в американской столице. К этим обстоятельствам демократы отнесли и заморозку предназначавшейся Украине военной помощи в размере $400 млн.

Демократы подчеркнули, что доказывать факт нарушения закона не требуется для обоснования импичмента. "Отцы-основатели не были дураками. Они разрешили импичмент по определенной причине, и эта причина была бы опустошена, если бы импичмент ограничивался только преступлениями", - говорится в докладе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дмитрий Песков заявил о подготовке поездки Путина в Израиль
Россия 15:17
Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку
США 03:21
В Сенате заявили, что импичмент Трампа нанесет существенный урон США
США 15 декабря 21:18
Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР и конгрессменом Шиффом
США 15 декабря 07:25
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
США 14 декабря 06:17
Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой
США 14 декабря 05:11
Лента новостей
Уставный капитал Ипотечно-кредитного гарантийного фонда увеличен
Политика 22:58
США внесли в список санкций двух южносуданских политиков
США 22:21
В Кабинете Министров состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Государственного нефтяного фонда
Экономика 22:10
Азербайджан высоко ценит усилия Катара по поддержке позиции Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 21:59
Президент Ильхам Алиев: Созданные условия позволяют нам экспортировать электроэнергию, и сегодня эта отрасль приносит нашей стране валюту
Политика 21:45
Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что компании, желающие вкладывать инвестиции в Азербайджан, конкурируют между собой
Политика 21:37
Отношения Катара с Азербайджаном основаны на принципах нравственности и общечеловеческих ценностей - посол
Политика 21:16
Президент Ильхам Алиев увеличил уставной фонд Агентства по развитию малого и среднего бизнеса
Политика 21:09
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"
Политика 21:01