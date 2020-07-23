Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта военного бюджета на 2021 год
Сенат Конгресса США в четверг одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), в котором "стратегической конкуренции с Россией" отводится приоритетная роль. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно трансляции, 86 сенаторов поддержали документ, 14 высказались против.
Во вторник свою версию проекта оборонного бюджета одобрила Палата представителей. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат.
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