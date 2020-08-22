В Калифорнии эвакуируют почти 120 тыс. человек

Власти штата Калифорния распорядились об эвакуации более 119 тыс жителей, домам которых угрожают природные пожары. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уведомления об эвакуации следует воспринимать со всей серьезностью. Мы разослали такие уведомления 119 тыс. человек", - указал он. Между тем, по сведениям агентства The Associated Press, данный показатель превышает уже 140 тыс. человек.

Согласно информации губернатора, количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560. Выгорела зона площадью 312 тыс. га. На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тыс. пожарных, в ней задействованы свыше тысячи машин, 241 бульдозер, 88 вертолетов и 24 самолета с системой сброса воды. Число жертв стихийного бедствия достигло шести человек.

Ньюсом 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров. Новый температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве. Столбики термометров в этом районе поднялись до отметки 54,4 градуса Цельсия.