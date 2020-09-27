Трамп объявил о выдвижении Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда США

Американский президент Дональд Трамп в субботу объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, известную своими консервативными взглядами. Торжественная церемония состоялась в Розовом саду Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский лидер в самом начале церемонии вышел к собравшимся в сопровождении Барретт, после чего сообщил о своем выборе. "Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру <...> судьи Эми Кони Барретт", - заявил Трамп, отметив, что надеется на быструю процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в Сенате Конгресса США.

Барретт является судьей апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. Она известна консервативными взглядами, в частности, она выступает против абортов. По сведениям агентства Bloomberg, в Белом доме полагают, что выдвижение Барретт кандидатом на должность члена Верховного суда поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в ряде штатов, которые входят в число наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов в стране. Они назначены на 3 ноября.