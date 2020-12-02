В США заявили, что могут одобрить использование трех-четырех вакцин от COVID-19 до февраля

Власти Соединенных Штатов надеются одобрить использование трех-четырех вакцин от нового коронавируса до февраля 2021 года. Об этом в среду на видеоконференции сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень вероятно, что к февралю три-четыре вакцины будут одобрены в США", - сказал он. По его словам, в настоящее время на получение соответствующих сертификатов претендуют четыре вакцины. "Вероятно, что две из них будут одобрены до начала следующего года", - добавил Редфилд.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направили еще несколько компаний. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать вакцинацию жителей страны от коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.