Белый дом заявил, что страны G7 продемонстрировали общий подход к вызову со стороны Китая
Страны G7 придерживаются общего взгляда на Китай, который заключается в том, что Пекин бросает существенный вызов демократическим странам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье журналистам помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Есть широкое общее мнение, что Китай представляет значительный вызов демократиям на различных уровнях и что нам нужна общая повестка, которая будет определять, где мы будем отвечать Китаю и в чем с ним соревноваться. Об этом говорили все лидеры, не только Байден. Так что дело обстояло не так, что ему пришлось доказывать свою точку зрения", - сказал Салливан.
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