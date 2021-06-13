Белый дом заявил, что страны G7 продемонстрировали общий подход к вызову со стороны Китая

Страны G7 придерживаются общего взгляда на Китай, который заключается в том, что Пекин бросает существенный вызов демократическим странам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье журналистам помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Есть широкое общее мнение, что Китай представляет значительный вызов демократиям на различных уровнях и что нам нужна общая повестка, которая будет определять, где мы будем отвечать Китаю и в чем с ним соревноваться. Об этом говорили все лидеры, не только Байден. Так что дело обстояло не так, что ему пришлось доказывать свою точку зрения", - сказал Салливан.