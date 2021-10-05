Байден обсудил со Столтенбергом укрепление мер сдерживания транснациональных угроз

Президент США Джо Байден встретился в понедельник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним укрепление мер сдерживания транснациональных угроз. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Джо Байден встретился сегодня [в понедельник] с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Они обсудили международную обстановку в сфере безопасности и текущие усилия НАТО по обеспечению трансатлантической обороны. Президент Байден подтвердил свою решительную поддержку НАТО и важность укрепления мер сдерживания и обороны против стратегических конкурентов и транснациональных угроз", - отметили в Белом доме.

Байден также рассказал о всесторонней поддержке США повестки НАТО, "согласованной лидерами [стран альянса] в июне, включая обеспечение альянса в полной мере оснащением и ресурсами для противодействия современным угрозам, а также разработку новой стратегической концепции".