Безработица в США в сентябре снизилась до 4,8% с уровня августа в 5,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи, следует из данных министерства труда страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижение безработицы до 5,1% и рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 500 тысяч.

Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за август до 366 тысяч с 235 тысяч.

Министерство сообщило, что почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 0,6% в месячном выражении и составила 30,85 доллара, а в годовом выражении — на 4,6%.

Безработица в США в апреле 2020 года на фоне коронавируса подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.