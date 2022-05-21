Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном, если у того будут серьезные намерения

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если у того будут серьезные намерения в отношении переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Касаясь вопроса про встречу с северокорейским лидером, то да, это будет зависеть от того, насколько он будет искренним и серьезным", - сказал хозяин Белого дома в субботу на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сеуле с лидером Республики Корея Юн Сок Ёлем, отвечая на вопрос о готовности к такого рода встрече и ее предварительных условиях.

Как сообщила в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация Байдена сигнализировала о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна. Тем не менее Байден в конце мая подтвердил, что готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.