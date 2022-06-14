Богатейшие люди мира потеряли в 2022 году $1,4 трлн

Пятьсот самых богатых людей в мире лишились с начала 2022 года $1,4 трлн. Такие данные привело во вторник информационное агентство Bloomberg, с марта 2012 года публикующее "Индекс миллиардеров", куда включены сведения о состоянии богатейших людей планеты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, пятеро самых богатых людей потеряли в текущем году суммарно $345 млрд. Больше всего лишился основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, а именно $85,6 млрд. На второй строчке находится предприниматель Илон Маск - он потерял $73,2 млрд, а основатель Amazon Джефф Безос оказался на третьем месте, поскольку лишился $65,3 млрд. Четвертую строчку занял Марк Цукерберг, глава Meta (в РФ отнесена к экстремистским организациям), потерявший $64,4 млрд, тогда как пятое место в списке получил предприниматель и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, лишившийся $56,8 млрд.

Кроме того, агентство отмечает, что только в понедельник 500 богатейших людей планеты потеряли суммарно $206 млрд. В отчете консалтинговой фирмы Capgemini, на который ссылается Bloomberg, говорится, что текущие показатели финансовых потерь резко контрастирует с тем, что можно было наблюдать годом ранее. Тогда из-за стремительного роста рынков на 8% увеличилась численность состоятельных людей в мире в целом, и на 13% в США. Число богатейших людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2022 году увеличилось только на 4,2%, по этому показателю регион отстает от Европы и Америки. При этом в течение последнего десятилетия АТР в этой сфере занимал доминирующую позицию. Частично изменение тренда связано, считает агентство, с жесткими мерами Китая против технологических компаний и "охлаждение" рынка недвижимости.

По-прежнему в США, Японии, Китае и Германии проживает почти 64% состоятельных людей мира.