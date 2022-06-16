США готовы ужесточить санкции против Ирана

Представители администрации президента США заверили сенат в готовности Вашингтона к ужесточению санкций в отношении Ирана в случае провала переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пишет Politico. По информации издания, соответствующие гарантии американские чиновники предоставили законодателям в рамках закрытого брифинга, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает Politico, в Белом доме заговорили о готовности к новым санкциям на фоне требований сенаторов по составлению запасного плана из-за проблем с переговорами вокруг иранской сделки. По мнению американских законодателей, Вашингтон должен помешать превращению Ирана в ядерную державу в случае срыва попытки по восстановлению СВПД.

«Все, к чему стремится Иран, - это краткосрочное ослабление санкций, чтобы он мог инвестировать больше средств в свой военный потенциал, не только в ядерную программу», - цитирует издание слова сенатора-республиканца Марка Рубио.

По его мнению, возвращение к соглашению больше не является лучшим вариантом, поскольку вряд ли администрации президента удастся за счет него достичь поставленных целей.