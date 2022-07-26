Власти США начали обсуждать вопрос признания оспы обезьян ЧС в здравоохранении

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с распространением в стране оспы обезьян. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Washington Post.

"Администрация Байдена взвешивает, следует ли объявлять вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, а также планирует назначить координатора Белого дома по выработке мер против вируса", - говорится в материале.

Отмечается, что руководители Белого дома совместно с чиновниками министерства здравоохранения в течение выходных обсуждали свои следующие шаги по борьбе с вирусом после того, как ВОЗ в субботу объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Согласно источникам издания, некоторые чиновники здравоохранения считают, что объявление чрезвычайной ситуации необходимо, так как может дать правительству полномочия преодолеть бюрократическую волокиту и собрать данные о распространении вируса.

По мнению других, этот шаг носит в основном символический характер и не решит проблему нехватки вакцин и трудностей в лечении.

Как сообщили источники издания, чиновники надеются принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации на этой неделе. В это же время планируется объявить о выделении около 800 тысяч дополнительных доз вакцины.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 14 июля, что общее число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян превысило 10 тысяч случаев более чем в 60 странах мира. В США зафиксировано почти 2 900 случаев.