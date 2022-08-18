Госдеп приветствует решение Зеленского, Эрдогана и Гутерриша провести переговоры во Львове

Соединенные Штаты приветствуют решение президентов Украины и Турции Володимира Зеленского, Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести в четверг переговоры во Львове. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, есть ряд важных вопросов, которые генсек, президент Зеленский и президент Эрдоган могут обсудить. Тот факт, что встреча состоится именно там, где она пройдет, позволяет предположить, что основное внимание будет уделено продовольственной безопасности и усилиям, которые Турция предпринимает для содействия свободному вывозу или более свободному вывозу зерна из черноморских портов Украины. Мы весьма ценим усилия Турции, усилия генсека ООН, усилия Украины, направленные на то, чтобы суда покинули черноморские порты Украины", - сказал дипломат.

По его словам, Украину покинуло "более 20 судов, груженных зерном, продуктами питания". "Подавляющее большинство из них прошли досмотр в Совместном координационном центре и сейчас направляются к месту назначения. Это однозначно хорошо", - заключил Прайс.