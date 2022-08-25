Сиквелы «Аквамена» и «Шазама» перенесли на 2023 год

Кинокомпания Warner Bros. объявила о переносе фильмов «Аквамен и потерянное царство» и «Шазам! 2» по комиксам DC на 2023 год, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Так, сиквел «Шазама» теперь планируется выпустить в прокат 17 марта 2023 года (вместо 21 декабря 2022-го), а продолжение «Аквамена» переехало с этой даты на 25 декабря 2023 года.

Изменения в расписании релизов коснулись и других картин: 10 февраля 2023-го студия собирается представить пока неназванный «фильм-событие», хоррор «Восстание зловещих мертвецов» появится на экранах 4 апреля, а ужастик «Проклятие монахини 2» — 8 сентября. Экранизацию романа Стивена Кинга «Жребий Салема», ранее назначенную на 21 апреля, перенесли на неопределенную дату в 2023 году.

Недавно издание The Hollywood Reporter сообщало, что новое руководство компании после объединения Warner Bros. и Discovery, скорее всего, начнет вносить изменения в релизный график из-за желания перераспределить расходы на маркетинг и дистрибуцию студийных фильмов.