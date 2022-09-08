Вице-президент США Харрис отправится в Японию на госпохороны Абэ

Вице-президент США Камала Харрис возглавит американскую делегацию на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в результате покушения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что Харрис отправится с визитом в Японию и Республику Корея с 25 по 29 сентября. В Токио она "будет представлять президента [США Джо] Байдена" на похоронах Абэ. "Ее визит будет направлен на то, чтобы почтить наследие премьер-министра Абэ и подчеркнуть важность его лидерства в поддержке альянса между Соединенными Штатами и Японией и продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении.

Отмечается, что как в Японии, так и в Республике Корея Харрис встретится с представителями правительств этих стран высокого ранга, а также представителями гражданского общества.

Церемония государственных похорон Абэ запланирована на 27 сентября в Токио на арене "Будокан" неподалеку от Императорского дворца. Как ожидается, на ней будет присутствовать до 6 000 человек, в том числе сотни представителей зарубежных делегаций. 12 июля в токийском храме Дзодзёдзи прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ было кремировано.