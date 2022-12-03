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Байден встретился в Бостоне с принцем Уильямом

США Материалы 3 декабря 2022 04:32 (UTC +04:00)
Байден встретился в Бостоне с принцем Уильямом

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Президент США Джо Байден в пятницу во время рабочей поездки в Бостон (штат Массачусетс) встретился с принцем Уильямом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рад вновь вас видеть", - сказал американский лидер. Байден и принц Уильям пожали друг другу руки, поговорили несколько минут, после чего вместе направились в президентскую библиотеку-музей имени Джона Ф. Кеннеди. Трансляцию из Бостона вели американские новостные телеканалы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее на брифинге отмечала, что на встрече с принцем Уильямом Байден, в частности, планирует обсудить борьбу с изменением климата.

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