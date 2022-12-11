Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

На выставке работ сына Байдена самую дорогую картину оценили в $225 тыс.

США Материалы 11 декабря 2022 07:57 (UTC +04:00)
На выставке работ сына Байдена самую дорогую картину оценили в $225 тыс.

Читайте Trend в

Два неизвестных покупателя претендуют на приобретение за $225 тыс. картину сына президента США Джо Байдена Хантера. Как сообщает в субботу газета New York Post, в районе Сохо открылась выставка его работ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники галереи отказались предоставить информацию о потенциальных покупателях. Картина представляет собой горчично-желтое полотно с цветами и выполнена на японской бумаге. Это вторая выставка работ Хантера Байдена. В день открытия 9 декабря в галерее Жоржа Берджеса продали две работы сына президента США.

По словам Берджеса, нынешняя выставка в отличие от предыдущей открыта для публики. На прошлогодней стоимость картин варьировалась от $75 до $500 тыс. Владелец галереи отметил, что у него хранятся несколько картин Байдена, которым более 20 лет.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости