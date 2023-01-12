Сбой в системе авиарегулятора США стал причиной задержки свыше 8,5 тыс. рейсов

Технический сбой в системе оповещения пилотов федерального управления гражданской авиации США (NOTAM) привел к задержке более 8,6 тыс. рейсов и отмене более 1,2 тыс., сообщает телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"По состоянию на полдень среды (по местному времени) были задержаны 8 609 внутренних и международных авиарейсов, 1251 отменен", - говорится в сообщении.

FAA отмечает, что "воздушное движение постепенно восстанавливается по всей территории США".

По словам министра транспорта США Пита Буттиджича, "основной вопрос, который должны рассмотреть американские власти: является ли сбой в системе признаком того, что сама система устарела".