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Сбой в системе авиарегулятора США стал причиной задержки свыше 8,5 тыс. рейсов

США Материалы 12 января 2023 03:51 (UTC +04:00)
Сбой в системе авиарегулятора США стал причиной задержки свыше 8,5 тыс. рейсов

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Технический сбой в системе оповещения пилотов федерального управления гражданской авиации США (NOTAM) привел к задержке более 8,6 тыс. рейсов и отмене более 1,2 тыс., сообщает телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"По состоянию на полдень среды (по местному времени) были задержаны 8 609 внутренних и международных авиарейсов, 1251 отменен", - говорится в сообщении.

FAA отмечает, что "воздушное движение постепенно восстанавливается по всей территории США".

По словам министра транспорта США Пита Буттиджича, "основной вопрос, который должны рассмотреть американские власти: является ли сбой в системе признаком того, что сама система устарела".

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